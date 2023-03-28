В Перми 10 июня откроется фестиваль «Оружие победы»

В Перми 10 июня запланировано открытие фестиваля «Оружие победы», который продлится до октября.

Как отмечает пресс-служба губернатора Пермского края, проект включает в себя два направления. В рамках одного из них будет организована выставочная экспозиция, посвящённая истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края.

Ещё одна часть проекта — проведение на различных городских площадках патриотических мероприятий и активностей, популяризирующих промышленность в целом: кинопоказов, конкурсов, концертов, награждений. Специальные мероприятия в рамках проекта пройдут в том числе 9 Мая, в День города и в другие памятные и праздничные дни.

27 марта под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось заседание Совета директоров промышленных предприятий, на котором презентовали концепцию фестиваля «Оружие победы». Оно прошло на заводе им. Шпагина, который станет одной из ключевых площадок проекта.

Махонин отметил, что фестиваль «Оружие победы» станет одним из важнейших событий празднования юбилея Перми.

«Для нас важно сохранить память о вкладе военно-промышленного комплекса Пермского края в развитие страны, о рабочих подвигах земляков, показать уникальные разработки наших инженеров и конструкторов. С помощью этого фестиваля расскажем жителям региона, молодому поколению и гостям города о славном наследии и успешном настоящем пермской промышленности. Нам действительно есть чем гордиться — наши предприятия ВПК во все времена производили стратегически важные образцы вооружений, сотни тысяч рабочих и их семей своим трудом создавали оборонную мощь державы», — заявил губернатор.

По итогам заседания Махонин обратился к промышленникам региона, отметив, что краевые власти рассчитывают на их поддержку в рамках подготовки экспозиции и разработки событийной линейки «Оружия победы».