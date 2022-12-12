В Астраханской области рассказали о реализации проекта по открытию логистического центра Туркменистана

В ходе заседания межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский рассказал о реализации проекта по открытию логистического центра Туркменистана.

«Астраханская область — наиболее удобный и выгодный регион для открытия логистического центра Туркменистана. Реализация проекта позволит повысить статус Международного морского порта Туркменбаши в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг», — подчеркнул министр.

Как сообщает портал органов власти Астраханской области, в ходе встречи также было отмечено, что в последние годы взаимный товарооборот между Россией и Туркменистаном показывает хорошую динамику.

В числе приоритетных направлений для развития партнёрства — нефтегазовый сектор, промышленность, логистика, а также торговля.

Отмечается, что важную роль в этом процессе выполняет Астраханская область. Губернатор Игорь Бабушкин вносит большой вклад в развитие эффективных двусторонних отношений с Туркменистаном, подчеркнули в пресс-службе губернатора области.

В августе Астраханскую область посетила делегация Туркменистана во главе с заместителем руководителя агентства «Туркменские морские и речные пути». В ходе визита гости ознакомились с работой портовой особой экономической зоны, информацией об условиях, на которых возможно строительство логистического центра, а также о предоставляемых резидентам льготах и осмотрели площадку, предлагаемую для строительства логистического центра.