Астраханский губернатор заявил о намерении расширять взаимодействие с Азербайджаном

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в конференции «Астраханская область — Апшеронский район: новые возможности сотрудничества» в Астраханском деловом центре в Баку. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора области.

На встрече присутствовали Игорь Бабушкин, торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов и глава исполнительной власти Апшеронского района Абдин Фарзалиев.

«У наших регионов много общего. Мы намерены расширять наше взаимодействие, потенциал которого весьма высок. Нам интересно сотрудничество с Азербайджаном в сферах мясопереработки, животноводства, тепличного хозяйства и многих других», — заявил Бабушкин.

Глава исполнительной власти Апшеронского района Абдин Фарзалиев, в свою очередь, рассказал, что в хозяйствах муниципалитета развивается растениеводство и животноводство. Благоприятные климатические условия позволяют выращивать богатые урожаи, заниматься овцеводством.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с сельхозпроизводителями Астраханской области и будем способствовать тому, чтобы оно развивалось», — подчеркнул он.

В ходе конференции министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев подчеркнул, что регион занимает ведущие позиции в России по ряду показателей в растениеводстве, животноводстве, переработке плодоовощной продукции.

«Наши сельхозтоваропроизводители готовы на договорной основе осуществлять в Азербайджан поставки мяса (говядины и баранины) с сертификатом «халяль», племенного поголовья крупного рогатого скота и овец, овощной продукции и риса, рыбы и продуктов рыбопереработки, а также качественного рыбопосадочного материала для целей товарного осетроводства», — сказал министр.

Кроме того, на конференции представители астраханских сельскохозяйственных предприятий презентовали свои возможности и обсудили с коллегами из Апшеронского района Азербайджана перспективы сотрудничества.