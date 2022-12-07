Губернатор Астраханской области на встрече с Алиевым заявил о продолжении наращивания торгового оборота

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил о продолжении наращивания торгового оборота между двумя сторонами.

Уточняется, что по итогам девяти месяцев товарооборот увеличился почти в четыре раза и уже более чем в два раза превысил объёмы общего товарооборота прошлого года.

«Помимо традиционных экспортных позиций в виде рыбы, соли, продукции судостроения, начались поставки на рынок Азербайджана новых товаров — злаков и муки, мебели и электрооборудования. В этом году впервые начались поставки минерального топлива, которые заняли лидирующую позицию в астраханском экспорте. В результате он вырос в 42 раза», — отметили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

В ходе встречи также обсуждалась тема грузоперевозок по МТК Север — Юг. Так, в последние годы основной поток грузов между Азербайджаном и Астраханской областью приходился на железнодорожные перевозки.

«В этом году удалось наладить экспорт российского металла, оборудования и других грузов в Азербайджан по морю. За девять месяцев грузооборот между портами вырос на 47% и составил 17 тыс. т», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Бабушкин и Алиев обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере образования.

Президент Азербайджана предложил провести Азербайджано-астраханский молодёжный форум, а также в дни школьных каникул организовать взаимные визиты учеников азербайджанских и астраханских школ для укрепления дружественных, добрососедских связей между представителями молодого поколения.

«Уверен, сохранение партнёрских отношений и налаживание новых контактов откроют для нас новые перспективы. Заверяю вас, что правительство Астраханской области и я лично приложим максимум усилий для дальнейшего укрепления наших дружественных связей, которыми мы дорожим», — заключил Бабушкин.