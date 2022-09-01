«Обеспечивать себя и теплом, и электричеством»: в Татарстане построили экспериментальный экопосёлок замкнутого цикла

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков посетил экопоселение замкнутого цикла, построенное в Татарстане при поддержке компании «Татнефть». Посёлок Актюба отапливается газом, который вырабатывается на месте из отходов молочной фермы. Древесные отходы также перерабатываются — в ценное сырьё для сорбентов и минеральных удобрений, а на окрестных полях выращиваются лён и конопля, которые используются для выпуска целлюлозы и теплоизолирующих материалов. Актюба — экспериментальный полигон для научных разработок, которые создаются на базе Высшей школы нефти. Научно-исследовательское учреждение действует в Альметьевске усилиями местных и федеральных властей, а также «Татнефти», здесь строится целый университетский городок.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках поездки в Татарстан посетил экологическое поселение замкнутого цикла Актюба. Научно-производственный полигон создан компанией «Татнефть» на базе посёлка городского типа Актюбинский в Азнакаевском районе республики.

«Зелёные» проекты

В энергоэффективном посёлке действует биогазовая установка для получения биогаза из коровьего навоза с помощью специальных бактерий. В качестве сырья используются отходы расположенной здесь же молочной мегафермы.

Биогаз применяется для выработки электроэнергии, которая в значительной мере покрывает потребности посёлка. Кроме того, применение этой технологии позволяет решить вопрос с утилизацией отходов агрокомплекса.

Оставшимся после переработки навоза отходам в Актюбе тоже находят применение — ими удобряют окрестные поля, где выращиваются лён и конопля. Кроме того, в будущем авторы проекта планируют использовать биогаз для производства белка — кормовую добавку для скота могут вырабатывать питающиеся газом микроорганизмы.

© «Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Ещё один зелёный проект, который реализуется в экопоселении, — выращивание водорослей в специальных бассейнах-отстойниках. Валерий Фальков вместе с главой региона Рустамом Миннихановым дал старт этому начинанию, выплеснув в бассейн концентрат специальных водных культур.

Министр также осмотрел модульную установку для быстрого пиролиза, которая позволяет перерабатывать древесную щепу в ценное сырьё — биоойл и биочар (уголь растительного происхождения. — RT). К примеру, биочар используется в качестве сырья для сорбентов, минеральных удобрений, субстратов и кормов для животных.

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Для древесной щепы в зелёном посёлке нашлось ещё одно применение: из неё производят технические сахара и лигнин — он используется в качестве сорбента, а также в химической промышленности для получения фенола и уксусной кислоты. В год актюбинское производство перерабатывает 1200 т растительного сырья, получая 1020 т сахаров и лигнина.

Министр науки также осмотрел промышленную площадку, где развёрнуто производство целлюлозы и теплоизоляционных материалов из льна, конопли и мискантуса, выращиваемых в окрестностях посёлка.

Как отметил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, возведение экопоселения стало итогом размышлений нефтяников об углеродной нейтральности — речь идёт о стремлении снизить вредное воздействие парниковых газов на климат и природу до нуля.

«30% нашей страны не подключено ни к магистральному газу, ни к сетевому электричеству, поэтому такие проекты, когда из всего, что есть под руками, можно обеспечивать себя и теплом, и электричеством, создавать устойчивые рабочие места, считаю, должны тиражироваться», — заявил Маганов во время визита Валерия Фалькова в экопоселение.

Подготовка кадров

Экспериментальное поселение — часть образовательной системы «Татнефти». В Актюбе находят практическое применение те инновации, которые создаются учёными в рамках научно-исследовательских проектов.

Подготовка будущих учёных начинается ещё в школе. «Татнефть» организовала на юго-востоке Татарстана восемь школьных биолабораторий. Одна из них действует в актюбинской школе — её тоже посетил Валерий Фальков.

Основное направление работы школьников — микроклональное размножение растений (выращивание в лабораторных условиях генетических клонов растений. — RT), включая саженцы деревьев.

При этом центром научно-производственного кластера «Татнефти» станет кампус Высшей школы нефти. Он создаётся сейчас на базе Альметьевского государственного нефтяного института и «ТатНИПИнефти». Партнёром «Татнефти» в рамках проекта Передовых инженерных школ также стал петербургский Университет ИТМО.

В Татарстане построили экспериментальный экопосёлок замкнутого цикла

В рамках поездки в Татарстан Валерий Фальков посетил и строящиеся в Альметьевске научно-образовательные объекты. Министр в сопровождении Минниханова и Маганова побывал в студенческом общежитии, а также осмотрел лабораторно-исследовательский корпус, где уже ведётся научная работа.

По мере реализации проекта в кампус также войдут учебные корпуса, спорткомплекс, культурный центр, жилые кварталы, детские сады и общественные пространства. Речь идёт о возведении целого университетского городка на площади 17 га. Строительные работы и оснащение учебных и жилых зданий, а также лабораторий оценивается в 13,7 млрд рублей — часть средств выделила «Татнефть», часть — республиканский бюджет, а часть покрывает федеральный грант.

Как отметил Валерий Фальков, для гармоничного развития любого университета очень важны не только современные программы и методики обучения, но также материальная база — условия для комфортного проживания и учёбы студентов.

© «Пресс-служба ПАО «Татнефть»

В свою очередь, Рустам Минниханов пояснил журналистам, что открытие на базе татарстанских вузов таких инженерных школ, как Высшая школа нефти, призвано решить сразу ряд задач.

«Первая — подготовка высококвалифицированных кадров. Вторая — создание мощных центров разработки. В современных условиях это приобретает особое значение. Третья — привлечь в наши образовательные центры максимальное количество талантливой молодёжи из других регионов России и из-за рубежа», — подчеркнул глава региона.