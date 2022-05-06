В Омской области продлили запрет на посещение лесов

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В Омской области продлён запрет на посещение лесов.
В Омской области продлили запрет на посещение лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на главное управление лесного хозяйства региона.

На большей части области установлены 2-й и 3-й классы пожарной опасности, на территории Оконешниковского, Черлакского и Русско-Полянского районов — 4-й класс.

В разных районах запрет на посещение лесов будет действовать на протяжении разного времени.

Ранее RIA56 сообщало, что в девяти муниципалитетах Оренбуржья прогнозируют четвёртый класс пожарной опасности.

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