В Омской области продлили запрет на посещение лесов

В Омской области продлён запрет на посещение лесов.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на главное управление лесного хозяйства региона.

На большей части области установлены 2-й и 3-й классы пожарной опасности, на территории Оконешниковского, Черлакского и Русско-Полянского районов — 4-й класс.

В разных районах запрет на посещение лесов будет действовать на протяжении разного времени.

Ранее RIA56 сообщало, что в девяти муниципалитетах Оренбуржья прогнозируют четвёртый класс пожарной опасности.