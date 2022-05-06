Фестиваль «Виват, кино России!» пройдёт 11—15 мая в Петербурге
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Об этом сообщает «Российская газета».
Торжественное открытие начнётся с полуденного выстрела из пушки в Петропавловской крепости, который произведёт президент фестиваля Светлана Крючкова.
В рамках смотра будут вручены премии «Немеркнущая зрительская любовь», «Живая легенда российского кино», «За творческий вклад в российский кинематограф».
В конкурсе примут участие фильмы «Нахимовцы» Олега Штрома, «Отель» Александра Балуева, «Мария. Спасти Москву» Веры Сторожевой, «Непослушник» Владимира Котта, «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука, «Африка» Дарьи Биневской, «Учёности плоды» Игоря Угольникова, «Совесть» Алексея Козлова.
В состав жюри входят сценарист, писатель Андрей Константинов, режиссёр Влад Фурманов, актёры Елена Панова и Михаил Мамаев.
Председатель — режиссёр Александр Велединский.
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