Фестиваль «Виват, кино России!» пройдёт 11—15 мая в Петербурге

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Фестиваль «Виват, кино России!» состоится 11—15 мая в Санкт-Петербурге.
Фестиваль «Виват, кино России!» пройдёт 11—15 мая в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

Торжественное открытие начнётся с полуденного выстрела из пушки в Петропавловской крепости, который произведёт президент фестиваля Светлана Крючкова.

В рамках смотра будут вручены премии «Немеркнущая зрительская любовь», «Живая легенда российского кино», «За творческий вклад в российский кинематограф».

В конкурсе примут участие фильмы «Нахимовцы» Олега Штрома, «Отель» Александра Балуева, «Мария. Спасти Москву» Веры Сторожевой, «Непослушник» Владимира Котта, «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука, «Африка» Дарьи Биневской, «Учёности плоды» Игоря Угольникова, «Совесть» Алексея Козлова.

В состав жюри входят сценарист, писатель Андрей Константинов, режиссёр Влад Фурманов, актёры Елена Панова и Михаил Мамаев.

Председатель — режиссёр Александр Велединский.

Ранее актёр Максим Лагашкин в интервью «Известиям» рассказал, как сыграл нечестного застройщика в новой комедии Ильи Фарфеля «Отчаянные дольщики».

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