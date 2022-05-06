Актриса Стрекаловская рассказала о съёмках в фильме «Поворот на счастье»

Актриса Нелла Стрекаловская рассказала о съёмках в фильме «Поворот на счастье», в котором она сыграла вместе с Марией Куликовой.

«Моя героиня — актриса. У неё семья, ребёнок, но она больше сконцентрирована на своей карьере. Она, кстати, неплохая актриса, но заточена только на популярность. Это для неё важнее всего. Она следит за собой, хочет выглядеть привлекательно, чтобы получать классные роли», — заявила Стрекаловская в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, сниматься было непросто, так как собственному ребёнку Стрекаловской было около трёх месяцев. Как отметила актриса, она не очень похожа на свою героиню, так как много внимания уделяет семье.

Куликову артистка назвала замечательным человеком и настоящим профессионалом.

«Актриса с большим именем, багажом, однако она всегда присутствовала в тех моментах, где ей, в принципе, не надо было быть. Если её героине нужно было пройти где-то вдалеке, незаметно, всегда проходила Мария, а не какая-нибудь дублёрша», — добавила Стрекаловская.

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