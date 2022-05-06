Музей «Северные конвои» открылся в Петербурге

Музей «Северные конвои» открылся в санкт-петербургском колледже ГУМРФ имени адмирала Макарова.

Об этом сообщает ОТР.

Экспозиция посвящена морякам и военным, которые доставляли через Северную Атлантику и Арктику военные грузы для советских войск.

Посетители могут увидеть более 300 экспонатов, в том числе личные вещи ветеранов, переданные их семьями.

Арктические конвои доставили в СССР около половины всех грузов по ленд-лизу.

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.