Музей «Северные конвои» открылся в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Экспозиция посвящена морякам и военным, которые доставляли через Северную Атлантику и Арктику военные грузы для советских войск.
Посетители могут увидеть более 300 экспонатов, в том числе личные вещи ветеранов, переданные их семьями.
Арктические конвои доставили в СССР около половины всех грузов по ленд-лизу.
Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.