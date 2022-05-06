В Новом Уренгое открылась выставка о Ямале в годы войны

В Новом Уренгое открылась выставка «Арктика в огне», приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке представлено более 100 подлинных экспонатов и документов военных лет, костюмы советских солдат и немецких офицеров, различные виды вооружения, сообщает «Ямал-Медиа».

Особое место в экспозиции занимают части оснастки кораблей, поднятых со дна Карского моря, а также предметы, найденные в братской могиле на острове Белый.

Выставка будет работать до 29 мая.

Ранее ФАН передвало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву и предстоящему Дню Победы.