В Новом Уренгое открылась выставка о Ямале в годы войны
- РИА Новости
На выставке представлено более 100 подлинных экспонатов и документов военных лет, костюмы советских солдат и немецких офицеров, различные виды вооружения, сообщает «Ямал-Медиа».
Особое место в экспозиции занимают части оснастки кораблей, поднятых со дна Карского моря, а также предметы, найденные в братской могиле на острове Белый.
Выставка будет работать до 29 мая.
Ранее ФАН передвало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву и предстоящему Дню Победы.