В девяти муниципалитетах Оренбуржья прогнозируют четвёртый класс пожарной опасности

На территории девяти муниципальных образований Оренбургской области в пятницу, 6 мая, прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности.

Об этом сообщает RIA56.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, четвёртый класс пожарной опасности ожидается в Акбулакском, Беляевском, Бузулукском, Илекском, Оренбургском, Тюльганском и Шарлыкском районах, а также в Оренбурге и Сорочинском городском округе.

Накануне URA.RU передавало, что режим ЧС, действовавший из-за лесных пожаров, отменён в трёх районах Курганской области.