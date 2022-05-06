В девяти муниципалитетах Оренбуржья прогнозируют четвёртый класс пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, четвёртый класс пожарной опасности ожидается в Акбулакском, Беляевском, Бузулукском, Илекском, Оренбургском, Тюльганском и Шарлыкском районах, а также в Оренбурге и Сорочинском городском округе.
Накануне URA.RU передавало, что режим ЧС, действовавший из-за лесных пожаров, отменён в трёх районах Курганской области.