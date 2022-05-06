В девяти муниципалитетах Оренбуржья прогнозируют четвёртый класс пожарной опасности

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На территории девяти муниципальных образований Оренбургской области в пятницу, 6 мая, прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности.
В девяти муниципалитетах Оренбуржья прогнозируют четвёртый класс пожарной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, четвёртый класс пожарной опасности ожидается в Акбулакском, Беляевском, Бузулукском, Илекском, Оренбургском, Тюльганском и Шарлыкском районах, а также в Оренбурге и Сорочинском городском округе.

Накануне URA.RU передавало, что режим ЧС, действовавший из-за лесных пожаров, отменён в трёх районах Курганской области.

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