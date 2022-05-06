В Кирове предупредили о порывистом ветре

В Кирове ожидаются тёплые праздничные выходные. Однако, по прогнозам синоптиков, будет ветрено и облачно.

Об этом информирует progorod43 со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Уточняется, что погода будет тёплая, до +14 °C, однако ожидается порывистый ветер.

«В городе сохранится облачная погода без осадков. Ночью воздух прогреется до +7 °C, а днём температура будет колебаться между +13...+14 °C. К вечеру похолодает до +8 °C. В Кирове будет дуть порывистый юго-западный ветер со скоростью до 11 м/c. К вечеру направление ветра сменится на южное», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.