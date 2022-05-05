Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Курганской области
- globallookpress.com
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
«По информации синоптиков, 5 и 6 мая на территории Курганской области ожидается усиление ветра при порывах до 15 — 18 м/с», — заявили в ведомстве.
Жителей призвали соблюдать меры пожарной безопасности.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в Москве 9 мая, в День Победы.