Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Курганской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«По информации синоптиков, 5 и 6 мая на территории Курганской области ожидается усиление ветра при порывах до 15 — 18 м/с», — заявили в ведомстве.

Жителей призвали соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в Москве 9 мая, в День Победы.