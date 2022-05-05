Балабанов-фест состоится 14 мая в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Фестиваль посвящён творчеству и наследию режиссёра Алексея Балабанова. Особое внимание планируется уделить нижегородскому периоду биографии кинематографиста.
В частности, режиссёр Павел Ушаков с актёрами нижегородского театра драмы и театра «Комедия» прочитают последний сценарий Балабанова — мистическую драму «Мой брат умер».
Также запланирована презентация сборника комиксов «Брат25», выставка архивных фотографий.
Кроме того, будет представлен моноспектакль «Счастливые дни» актёра Виктора Сухорукова.
Ранее актриса Татьяна Каргаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе с известными коллегами.