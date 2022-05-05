Балабанов-фест состоится 14 мая в Нижнем Новгороде

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Балабанов-фест состоится 14 мая в нижегородском «Арсенале».
Балабанов-фест состоится 14 мая в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Фестиваль посвящён творчеству и наследию режиссёра Алексея Балабанова. Особое внимание планируется уделить нижегородскому периоду биографии кинематографиста.

В частности, режиссёр Павел Ушаков с актёрами нижегородского театра драмы и театра «Комедия» прочитают последний сценарий Балабанова — мистическую драму «Мой брат умер».

Также запланирована презентация сборника комиксов «Брат25», выставка архивных фотографий.

Кроме того, будет представлен моноспектакль «Счастливые дни» актёра Виктора Сухорукова.

Ранее актриса Татьяна Каргаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе с известными коллегами.

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