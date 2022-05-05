Климатолог Терешонок спрогнозировал погоду в июне

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок спрогнозировал погоду в июне.

«Февраль был тёплый, теплее нормы на десять градусов в течение месяца. Потом в отместку этому теплу пришло весеннее похолодание. Имеются в виду арктические вторжения, которые длятся вот уже сколько времени», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, после продолжительной волны холода должна прийти волна тепла.

«Я так думаю, что в июне. Июнь должен быть действительно где-то около нормы и, возможно, даже выше нормы», — предположил Терешонок.

Как считает эксперт, лето может быть в районе средних многолетних значений, с колебаниями в ту или иную сторону.

«Будут и тёплые периоды, жаркие периоды, будут, естественно, и прохладные периоды. Будут сухие периоды, но, скорее всего, чаще будут влажные периоды», — добавил он.

Ранее, как сообщало URA.RU, МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае 5—6 мая.