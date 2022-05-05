К акции «Ночь музеев» в Петербурге присоединись «Ленфильм» и заксобрание

К акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге присоединились «Ленфильм» и заксобрание.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Каждый год дарит нам новые интересные выставочным проекты. В этом году акция пройдёт в ночь с 21 на 22 мая. Огромное количество учреждений примет участие. С инициативой вышли «Ленфильм» и заксобрание», — заявил глава Комитета по культуре Фёдор Болтин в рамках проекта «Объясняем.РФ».

По его словам, Мариинский дворец подготовил специальные экскурсии.

«Всех объединило 350-летие Петра I», — добавил Болтин.

Ранее «Невские новости» сообщали, что объявлена программа «Ночи музеев» в Петербурге.