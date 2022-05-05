В столице рассказали о программе фестиваля «Московская весна»

Короткая ссылка
В столице рассказали подробности о программе фестиваля «Московская весна», посвящённого Дню Победы.
В столице рассказали о программе фестиваля «Московская весна»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Так, программа включает в себя спектакли, танцевальные уроки и мастер-классы.

Например, Школа музыки и танцев на улицах Городецкая и Перерва познакомит всех желающих с основами хип-хопа и балетной пластикой.

Детские спектакли состоятся на Тверской площади, улицах Вешняковская и Тёплый Стан, в сквере у Гольяновского пруда и на других площадках.

В Куркино можно будет научиться делать полезные конфеты и клубничный кефир, у метро «Некрасовка» пройдут мастер-классы по садоводству, а на Ореховом бульваре запланированы занятия по живописи акварелью, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» пройдёт в Балашихе 28 и 29 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить