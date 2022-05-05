В столице рассказали о программе фестиваля «Московская весна»

В столице рассказали подробности о программе фестиваля «Московская весна», посвящённого Дню Победы.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Так, программа включает в себя спектакли, танцевальные уроки и мастер-классы.

Например, Школа музыки и танцев на улицах Городецкая и Перерва познакомит всех желающих с основами хип-хопа и балетной пластикой.

Детские спектакли состоятся на Тверской площади, улицах Вешняковская и Тёплый Стан, в сквере у Гольяновского пруда и на других площадках.

В Куркино можно будет научиться делать полезные конфеты и клубничный кефир, у метро «Некрасовка» пройдут мастер-классы по садоводству, а на Ореховом бульваре запланированы занятия по живописи акварелью, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» пройдёт в Балашихе 28 и 29 мая.