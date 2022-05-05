Жителей Свердловской области предупредили о дождях и снеге 5—7 мая

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что в Свердловской области с 5 по 7 мая ожидаются сильные дожди и мокрый снег.

В некоторых районах температура упадёт ниже 0 °С, уточнила она в разговоре с URA.RU.

«Сегодня и ближайшей ночью будет проходить атмосферный фронт, поэтому пройдут дожди, в горах даже сильные дожди. А на севере — дожди с мокрым снегом в горах. Температура в ночные часы понизится до -1...-2 °С», — добавила Шепоренко.

Средняя дневная температура в эти дни будет ниже нормы — +6...+10 °С, заключила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в Москве 9 мая, в День Победы.