В Петербурге завершили демонтаж аварийного здания «Винного городка»

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В Санкт-Петербурге завершили разборку аварийных конструкций здания «Винного городка» на Васильевском острове.
В Петербурге завершили демонтаж аварийного здания «Винного городка»
  • РИА Новости

Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал заместитель генерального директора по строительству компании «Максидом» Антон Патрасенко.

По его словам, демонтаж отдельных строительных конструкций здания происходил с сохранением исторических материалов для их повторного использования.

Фасады объекта специалисты сохраняют, чтобы вернуть им исторический облик, зафиксированный на чертежах, датированных началом XIX века.

Как уточняется, в ближайшее время специалисты оценят состояние фундамента здания. 

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.

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