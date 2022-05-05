В Петербурге завершили демонтаж аварийного здания «Винного городка»

В Санкт-Петербурге завершили разборку аварийных конструкций здания «Винного городка» на Васильевском острове.

Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал заместитель генерального директора по строительству компании «Максидом» Антон Патрасенко.

По его словам, демонтаж отдельных строительных конструкций здания происходил с сохранением исторических материалов для их повторного использования.

Фасады объекта специалисты сохраняют, чтобы вернуть им исторический облик, зафиксированный на чертежах, датированных началом XIX века.

Как уточняется, в ближайшее время специалисты оценят состояние фундамента здания.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.