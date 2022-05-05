В Петербурге завершили демонтаж аварийного здания «Винного городка»
- РИА Новости
Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал заместитель генерального директора по строительству компании «Максидом» Антон Патрасенко.
По его словам, демонтаж отдельных строительных конструкций здания происходил с сохранением исторических материалов для их повторного использования.
Фасады объекта специалисты сохраняют, чтобы вернуть им исторический облик, зафиксированный на чертежах, датированных началом XIX века.
Как уточняется, в ближайшее время специалисты оценят состояние фундамента здания.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.