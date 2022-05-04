В Кировской области рассказали о ситуации с половодьем
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Об этом сообщает progorod43.
«К концу мая мы ожидаем снижение уровней воды в реках до того уровня, при котором можно проводить сборку понтонных мостов. На данный момент временно ограничено движение по 18 понтонным и деревянным низководным мостам в 12 районах», — сказал глава региона.
По его словам, работают лодочные переправы, жители обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарствами.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности.