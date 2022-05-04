В Кировской области рассказали о ситуации с половодьем

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что ситуация с половодьем в регионе находится на контроле.

Об этом сообщает progorod43.

«К концу мая мы ожидаем снижение уровней воды в реках до того уровня, при котором можно проводить сборку понтонных мостов. На данный момент временно ограничено движение по 18 понтонным и деревянным низководным мостам в 12 районах», — сказал глава региона.

По его словам, работают лодочные переправы, жители обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарствами.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности.