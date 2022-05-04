В Кировской области рассказали о ситуации с половодьем

Короткая ссылка
Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что ситуация с половодьем в регионе находится на контроле.
В Кировской области рассказали о ситуации с половодьем
  • © kirovreg.ru

Об этом сообщает progorod43.

«К концу мая мы ожидаем снижение уровней воды в реках до того уровня, при котором можно проводить сборку понтонных мостов. На данный момент временно ограничено движение по 18 понтонным и деревянным низководным мостам в 12 районах», — сказал глава региона.

По его словам, работают лодочные переправы, жители обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарствами.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить