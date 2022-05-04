Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с на юге Тюменской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«5 мая на территории юга Тюменской области в дневные часы прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер 7—12 м/с, местами порывы до 15—20 м/с», — отметили в ведомстве.
Жителей призвали проявлять осторожность, пережидать шквальные порывы ветра в зданиях.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой будет погода в столице до конца недели.