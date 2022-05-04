Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с на юге Тюменской области

Короткая ссылка
На юге Тюменской области ожидается штормовой ветер и гроза в четверг, 5 мая.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с на юге Тюменской области
  • Gettyimages.ru
  • © Lorenzo Viola / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«5 мая на территории юга Тюменской области в дневные часы прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер 7—12 м/с, местами порывы до 15—20 м/с», — отметили в ведомстве.

Жителей призвали проявлять осторожность, пережидать шквальные порывы ветра в зданиях.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой будет погода в столице до конца недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить