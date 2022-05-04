Музеи из петровской ассамблеи получат более 52 млн рублей на подготовку выставок

Минкультуры России направило более 52 млн рублей музеям, входящим в петровскую ассамблею, на подготовку выставок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство культуры выделило свыше 52 млн рублей, благодаря которым около 50 музеев, входящих в петровскую ассамблею, примут участие в выставочных проектах и подготовят свои экспозиции», — заявила статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова.

Она отметила, что уже в 2022 году в музеях по всей России будет представлено 32 выставки.

О создании ассамблеи было объявлено в апреле 2021 года. В неё вошли федеральные и региональные учреждения, а также краеведческие музеи, которые занимаются популяризацией наследия Петра I.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге Марсово поле на два месяца станет художественной галереей Русского музея.