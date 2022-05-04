Музеи из петровской ассамблеи получат более 52 млн рублей на подготовку выставок

Короткая ссылка
Минкультуры России направило более 52 млн рублей музеям, входящим в петровскую ассамблею, на подготовку выставок.
Музеи из петровской ассамблеи получат более 52 млн рублей на подготовку выставок
  • Gettyimages.ru
  • © 4FR

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство культуры выделило свыше 52 млн рублей, благодаря которым около 50 музеев, входящих в петровскую ассамблею, примут участие в выставочных проектах и подготовят свои экспозиции», — заявила статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова.

Она отметила, что уже в 2022 году в музеях по всей России будет представлено 32 выставки.

О создании ассамблеи было объявлено в апреле 2021 года. В неё вошли федеральные и региональные учреждения, а также краеведческие музеи, которые занимаются популяризацией наследия Петра I.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге Марсово поле на два месяца станет художественной галереей Русского музея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить