В Кисловодске проходит художественный фестиваль «Арт-Май»
- Gettyimages.ru
- © JGI/Tom Grill
Об этом пишет «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации Кисловодска.
«В нашем городе большие культурные традиции, именно у нас располагается музей-усадьба художника-передвижника Ярошенко. Поэтому традиционно Кисловодск собирает на весеннем фестивале искусств лучших представителей художественных школ регионов, которые знакомят наших жителей и отдыхающих с художниками России», — отметил мэр города Евгений Моисеев.
Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.