В Кисловодске проходит художественный фестиваль «Арт-Май»

В Кисловодске идёт Всероссийский фестиваль «Арт-Май», на нём представят более 60 работ лучших представителей художественных школ регионов. Мероприятие продлится до 28 мая.

Об этом пишет «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации Кисловодска.

«В нашем городе большие культурные традиции, именно у нас располагается музей-усадьба художника-передвижника Ярошенко. Поэтому традиционно Кисловодск собирает на весеннем фестивале искусств лучших представителей художественных школ регионов, которые знакомят наших жителей и отдыхающих с художниками России», — отметил мэр города Евгений Моисеев.

Ранее НСН сообщала, что Чеховский книжный фестиваль пройдёт 20—22 мая в Таганроге.