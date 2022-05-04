В Курганской области ожидаются заморозки и сильный порывистый ветер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогнозы специалистов областного ЦГМС.

«5—7 мая местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Также в эти дни ожидаются сильные порывы ветра: 5 мая они могут достигнуть 14 метров в секунду, 6 мая — 18 метров в секунду, 7 мая — 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали о заморозках в центральных регионах России.