Роскомнадзор прокомментировал ситуацию с возможной утечкой данных клиентов «Гемотеста»

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Роскомнадзор (РКН) требует от «Гемотеста» предоставить информацию о возможной утечке персональных данных клиентов лаборатории. Ведомство также намерено запросить прокуратуру относительно возможности проведения проверки организации.
Роскомнадзор прокомментировал ситуацию с возможной утечкой данных клиентов «Гемотеста»
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Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с решением правительства России введён мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц, в связи с чем Роскомнадзор обратится в прокуратуру с запросом о возможности проведения проверки в данном случае», — сообщает РКН.

Ранее в пресс-службе «Гемотеста» сообщили Интерфаксу о проведении внутреннего служебного расследования в связи с появившейся информацией об утечке данных клиентов, а также ужесточении технических мер безопасности.

Ранее сообщалось, что мировой суд в Москве оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей из-за утечки данных пользователей.

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