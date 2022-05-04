Роскомнадзор прокомментировал ситуацию с возможной утечкой данных клиентов «Гемотеста»
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Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства.
«В соответствии с решением правительства России введён мораторий на проведение проверок в отношении юридических лиц, в связи с чем Роскомнадзор обратится в прокуратуру с запросом о возможности проведения проверки в данном случае», — сообщает РКН.
Ранее в пресс-службе «Гемотеста» сообщили Интерфаксу о проведении внутреннего служебного расследования в связи с появившейся информацией об утечке данных клиентов, а также ужесточении технических мер безопасности.
Ранее сообщалось, что мировой суд в Москве оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей из-за утечки данных пользователей.