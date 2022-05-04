Свято-Троицкое кладбище в Петергофе получило статус объекта культурного наследия регионального значения

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Свято-Троицкое кладбище XVIII века в Петергофе получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий указ подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.
Свято-Троицкое кладбище в Петергофе получило статус объекта культурного наследия регионального значения
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  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В сообщении подчёркивается, что на кладбище похоронены видные деятели культуры и искусства Санкт-Петербурга, военные, а также почётные граждане. Среди них — учитель императора Александра III Иван Шамбо и Эраст Гуляев — проектировщик броненосцев императорского флота. 

Ранее сообщалось, что статус объекта культурного наследия муниципального значения получило одно из зданий в Саратове. 

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