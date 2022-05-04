Синоптики предупредили о дождливой и ветреной погоде в Кирове 5—6 мая

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Кировский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что на текущей рабочей неделе в Кирове ожидаются дожди.
Синоптики предупредили о дождливой и ветреной погоде в Кирове 5—6 мая
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  • © Donat Photography / EyeEm

Об этом сообщает progorod43.

В четверг, 5 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, утром прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный с порывами до 8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-2 °C, днём — +3…-6 °C. К вечеру температура может упасть до 0 °C.

6 мая в городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 2—7 м/с. Температура ночью -1...+2 °C, днём — +6…+10 °C. К вечеру столбик термометра, предположительно, опустится до +4 °C.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ожидаются резкие колебания температуры на текущей неделе.

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