Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца недели

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице до конца недели.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца недели
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Самым холодным днём будет 5 мая — переменная облачность, без осадков, минимальная температура воздуха ночью составит 0...+2 °C, местами до –1 °C, по области также возможны отрицательные значения, днём +8...+10 °C», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Позднякова, в пятницу не ожидается существенных осадков, а ночью температура будет такой же, как в четверг. Днём +9...+12 °C.

В последующие дни осадков не ожидается, ночные температуры будут положительными. Днём в выходные +10...+15 °C.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается сильное похолодание и порывистый ветер.

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