На Ямале объявлено штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает Ямал 1 со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС.
«В ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, южный, 7—12 м/с, с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее ведущий синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мироничева спрогнозировала погоду в городе в мае.
В беседе с «Невскими новостями» она отметила, что среднемесячная температура, в соответствии с многолетними наблюдениями, должна составить около +11,5 °C.