На Ямале объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным порывистым ветром.

Об этом сообщает Ямал 1 со ссылкой на филиал Обь-Иртышского УГМС.

«В ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, южный, 7—12 м/с, с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мироничева спрогнозировала погоду в городе в мае.

В беседе с «Невскими новостями» она отметила, что среднемесячная температура, в соответствии с многолетними наблюдениями, должна составить около +11,5 °C.