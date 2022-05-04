Гармаш рассказал о значении Достоевского для театра после премьеры «Кроткой»

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Народный артист России Сергей Гармаш после премьеры спектакля «Кроткая» в Малом театре, которую он выпустил вместе с Юрием Башметом, рассказал о своей любви к Фёдору Достоевскому.
Гармаш рассказал о значении Достоевского для театра после премьеры «Кроткой»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я очень люблю Достоевского. Я с ним поступал в «Современник». Мало того, что он один из первой пятёрки мировых классиков, так ещё, по моему убеждению, для человека, изучающего актёрское мастерство, один из самых необходимых авторов», — сказал актёр в разговоре с «Известиями».

По словам Гармаша, на постановку «Кроткой» его вдохновил созданный Виктором Крамером спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» с оркестром Юрия Башмета и Константином Хабенским в главной роли.

Ранее российский актёр Роман Агеев в беседе с ФАН рассказал о своей дебютной режиссёрской работе — постановке пьесы Михаила Булгакова «Бег» на сцене театра «На Литейном» в январе 2022 года.

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