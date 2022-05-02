Солисты молодёжного оркестра исполнили песни ABBA у консульства Швеции в Петербурге
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Это была импровизированная акция, связанная с тем, что группе Södra bergens balalaikor запретили выступать на концерте в городе Уппсала в Швеции из-за балалаек. Нас это немного задело, потому что музыка — это вечное искусство, она должна быть вне времени, вне политики. И русские народные инструменты, на которых мы играем, — это часть всемирного достояния», — заявил дирижёр «Теремов» Андрей Долгов.
Он уточнил, что шесть солистов оркестра исполнили на балалайках хиты Dancing Queen и Gimme! Gimme! Gimme!.
По словам Долгова, зрители активно хлопали.
Концерт шведской группы Södra bergens balalaikor был отменён в Уппсале из-за балалаек. Как утверждалось, организаторы столкнулись с давлением со стороны тех, кто не хотел видеть эти музыкальные инструменты на сцене во время мероприятия в поддержку Украины.