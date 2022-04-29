Синоптик Мироничева спрогнозировала погоду в Петербурге в мае

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Ведущий синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мироничева спрогнозировала погоду в городе в мае.
Синоптик Мироничева спрогнозировала погоду в Петербурге в мае
  • РИА Новости

В беседе с «Невскими новостями» она отметила, что среднемесячная температура, в соответствии с многолетними наблюдениями, должна составить около +11,5 ˚С.

«В первых числах месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах +8…+13 ˚С, преобладающие ночные температуры — в пределах +1…+6 ˚С», — сказала Мироничева.

По её словам, в дальнейшем дневные температуры ожидаются в районе +13...+18 ˚С, в отдельные дни — более +20 ˚С.

«Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +8…+13 ˚С. Однако в отдельные ночи при прояснениях возможно понижение температуры воздуха до +2 +7 ˚С», — добавила синоптик.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики прогнозируют потепление к выходным.

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