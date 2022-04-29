Актриса Каргаева поделилась воспоминаниями о работе с известными коллегами

Актриса Татьяна Каргаева поделилась воспоминаниями о работе с известными коллегами.

«Не так давно была работа в спектакле «Двое» режиссёра Дмитрия Крымова. Это про встречу двух людей — Михоэлса и Чаплина. Чаплина играет Роза Хайруллина, а Михоэлса — Максим Виторган и Александр Феклистов. В спектакле я водила гигантскую куклу Чарли Чаплина. Маленькая роль, но я безумно благодарна, что мне посчастливилось общаться с Розой Хайруллиной», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Каргаевой, Хайруллина относится к тем актрисам, которые на сцену или в кадр выходят как личность, несут своё мировоззрение, позицию.

«Александр Феклистов — невероятный артист, но работает иначе. Он очень профессиональный, я вижу, как это сделано. Как он делает паузы для того, чтобы люди засмеялись. Всё очень тонко, изящно. Но это другая актёрская школа», — отметила Каргаева.

Ранее актёр Максим Лагашкин в интервью «Известиям» рассказал, как сыграл нечестного застройщика в новой комедии Ильи Фарфеля «Отчаянные дольщики».