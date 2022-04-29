В Москве открылся пункт по приёму клещей для исследования их заражённости

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С целью профилактики распространения инфекционных заболеваний управление Роспотребнадзора по Москве открывает пункт приёма клещей для исследования их заражённости вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями.
В Москве открылся пункт по приёму клещей для исследования их заражённости
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

«В выходные и праздничные дни приём клещей производится дежурным врачом центра с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30», — сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что срок исследования клеща может занимать до двух суток.

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