Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве в начале мая

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в начале мая.
Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве в начале мая
  • РИА Новости

«В Москву пришла преимущественно сухая, прохладная погода, которая распространится на майские праздники. Прохладный воздух. Температура будет на два-три градуса ниже климатической нормы», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, основная особенность — заморозки до -2 °С. Днём температура воздуха может достичь +12 °С.

Как отметил Старков, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Небольшие кратковременные дожди ожидаются в ночь с пятницы на субботу, ещё один дождливый эпизод прогнозируется 3 мая», — добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО синоптики прогнозируют потепление к выходным.

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