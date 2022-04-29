В Подмосковье 11 библиотек примут участие в конкурсе в рамках нацпроекта «Культура»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Московская область представила 11 библиотек — кандидатов на модернизацию. Это как городские, так и сельские филиалы. Результаты огласят в конце лета.
«В Подмосковье работают уже десять модельных библиотек, ещё три откроются осенью. Всего на их создание из федерального бюджета было выделено 85 млн рублей», — передаёт слова Елены Харламовой издание «Вести Подмосковья».
Отбор библиотек проводится в рамках нацпроекта «Культура».
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличили объём финансирования национального проекта «Культура» в 2022 году.