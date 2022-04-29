В Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности

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На территории семи районов и округов Оренбургской области прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности.
В Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности
  • РИА Новости

Об этом пишет RIA56 со ссылкой на данные Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и пресс-службу регионального МЧС.

Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Беляевского, Кваркенского, Новоорского, Тюльганского, Новосергиевского и Светлинского районов, а также Сорочинского городского округа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перенесли спортивные мероприятия из-за режима ЧС, объявленного в связи с лесными пожарами.

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