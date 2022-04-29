В ЯНАО синоптики прогнозируют потепление к выходным

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Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье, 1 мая, столбики термометров поднимутся до +12 °С в Ямало-Ненецком автономном округе.
В ЯНАО синоптики прогнозируют потепление к выходным
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

В субботу, 30 апреля, днём температура достигнет +9 °С, ночью по западным районам понизится до -4 °С, а в других районах — до -15 °С. Местами пройдёт снег с дождём, а порывы северо-западного ветра достигнут 17 м/с.

В воскресенье, 1 мая, потеплеет до +12 °С. Ночью температура понизится до -9 °С, а при прояснении — до -15 °С. Местами также ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, местами порывы до 16 м/с.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия в пятницу, 29 апреля.

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