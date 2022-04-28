Синоптик Цыганков высказался о вероятности пыльных бурь в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков высказался о вероятности пыльных бурь в Москве.

«Бури не могут дойти до Москвы. Если посмотреть по температурам, то вчерашняя температура в Волгограде и Астрахани составляла +25...+27 °С. И у нас вчера было с утра +12 °С, а ночью опустилось до минуса. Это две абсолютно разные воздушные массы», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, в ближайшие дни в столице не ожидается жары.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщал, что пыльные бури могут наблюдаться в конце апреля — начале мая в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.