В Московском зоопарке появились два пингвинёнка Гумбольдта

В Московском зоопарке рассказали о появлении двух пингвинят Гумбольдта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Мама Умка и папа Нокс — молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй — 14 марта. Сейчас с птенцами всё хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 кг», — заявили в зоопарке.

Детский пух начнёт меняться на основное перо примерно через две недели.

Также стало известно, что в Казанском зооботсаде появился дикобраз, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Самку ещё не взвешивали. Она адаптируется. Она активна вечером и ночью, днём в основном спит. Любит, когда ей чешут за ушком», — отметили в пресс-службе зооботсада.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились птенцы длиннохвостых неясытей.