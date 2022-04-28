Премьер Большого театра Цвирко рассказал о сотрудничестве с Лавровским

Премьер Большого театра Игорь Цвирко рассказал о сотрудничестве с хореографом, балетмейстером Михаилом Лавровским.

«Ещё до прихода в Большой театр мне очень нравилась «Жизель» с Михаилом Леонидовичем Лавровским. Его Альберт не был пресноватым принцем, он был и романтическим, и героическим. Мечтал работать с Михаилом Леонидовичем, ловить каждое его замечание. Так и случилось», — заявил Цвирко в беседе с газетой «Известия».

По словам артиста, он ходил к Лавровскому на уроки, репетировал.

«Когда у него были юбилейные вечера, он доверил мне исполнить «Казанову» — спектакль, им поставленный. До сих пор мы общаемся, дружим семьями», — добавил Цвирко.

Ранее французский балетный педагог, хореограф, балетмейстер, звезда мирового балета Пьер Лакотт в беседе с «Известиями» рассказал, что готов перенести на российскую сцену свой балет «Красное и чёрное» по мотивам одноимённого романа Стендаля.