Премьер Большого театра Цвирко рассказал о сотрудничестве с Лавровским

Короткая ссылка
Премьер Большого театра Игорь Цвирко рассказал о сотрудничестве с хореографом, балетмейстером Михаилом Лавровским.
Премьер Большого театра Цвирко рассказал о сотрудничестве с Лавровским
  • РИА Новости

«Ещё до прихода в Большой театр мне очень нравилась «Жизель» с Михаилом Леонидовичем Лавровским. Его Альберт не был пресноватым принцем, он был и романтическим, и героическим. Мечтал работать с Михаилом Леонидовичем, ловить каждое его замечание. Так и случилось», — заявил Цвирко в беседе с газетой «Известия».

По словам артиста, он ходил к Лавровскому на уроки, репетировал.

«Когда у него были юбилейные вечера, он доверил мне исполнить «Казанову» — спектакль, им поставленный. До сих пор мы общаемся, дружим семьями», — добавил Цвирко.

Ранее французский балетный педагог, хореограф, балетмейстер, звезда мирового балета Пьер Лакотт в беседе с «Известиями» рассказал, что готов перенести на российскую сцену свой балет «Красное и чёрное» по мотивам одноимённого романа Стендаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить