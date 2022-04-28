В Мариинском театре открывается выставка балетной фотографии

Мариинский театр откроет выставку избранных работ мастера балетной фотографии Валентина Перельмутера в четверг, 28 апреля.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Ленинградский фотограф Валентин Перельмутер посвятил съёмке балетной труппы Кировского (ныне Мариинского) театра с конца 1970-х годов два десятка лет. Сотрудничество с артистами было удивительным по открытости и взаимному доверию», — рассказали в пресс-службе театра.

Героями фоторабот Перельмутера были звёзды балетной сцены тех лет, а также артисты кордебалета.

Работы фотохудожника показывали на выставках в Лондоне и Париже.

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