В Мариинском театре открывается выставка балетной фотографии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Ленинградский фотограф Валентин Перельмутер посвятил съёмке балетной труппы Кировского (ныне Мариинского) театра с конца 1970-х годов два десятка лет. Сотрудничество с артистами было удивительным по открытости и взаимному доверию», — рассказали в пресс-службе театра.
Героями фоторабот Перельмутера были звёзды балетной сцены тех лет, а также артисты кордебалета.
Работы фотохудожника показывали на выставках в Лондоне и Париже.
Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.