В Мариинском театре открывается выставка балетной фотографии

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Мариинский театр откроет выставку избранных работ мастера балетной фотографии Валентина Перельмутера в четверг, 28 апреля.
В Мариинском театре открывается выставка балетной фотографии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Ленинградский фотограф Валентин Перельмутер посвятил съёмке балетной труппы Кировского (ныне Мариинского) театра с конца 1970-х годов два десятка лет. Сотрудничество с артистами было удивительным по открытости и взаимному доверию», — рассказали в пресс-службе театра.

Героями фоторабот Перельмутера были звёзды балетной сцены тех лет, а также артисты кордебалета.

Работы фотохудожника показывали на выставках в Лондоне и Париже.

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.

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