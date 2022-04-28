Актёр Стебунов рассказал о своей роли в фильме «Стикер»

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Актёр Иван Стебунов рассказал о своей роли в фильме «Стикер», который вышел в прокат 21 апреля.
Актёр Стебунов рассказал о своей роли в фильме «Стикер»
  • © Кадр из фильма «Стикер»

«В «Стикере» мой герой — неуверенный в себе человек, причём достаточно гипертрофированно. Это важная часть сценария. Это действительно человек в футляре, который ушёл с головой в свои чертежи. Стал успешным архитектором, потерявшись в своей работе», — сказал актёр в беседе с «Радио 1».

Говоря о картине в целом, Стебунов отметил, что это история о сомнениях и о том, как важно доверять первым ощущениям.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.

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