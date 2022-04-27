Работы по ликвидации борщевика пройдут в 46 округах Подмосковья

Работы по ликвидации борщевика Сосновского пройдут в 46 округах Московской области в 2022 году.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Обработка будет проходить до конца лета и затронет почти 20 тыс. га земель муниципальной и региональной собственности, а также более 3,5 тыс. га в полосах отвода региональных дорог.

В нынешнем сезоне в местах, граничащих с соседними регионами, запланированы совместные работы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано с Владимирской областью.

Ранее заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев рассказал, какие штрафы могут грозить владельцам дачных участков.