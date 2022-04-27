Климатолог Карнаухов дал прогноз по изменению климата в Петербурге

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов дал прогноз по изменению климата в Санкт-Петербурге.

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что температура воздуха в целом будет расти, это сделает климат более влажным, океаническим.

«Если случится перестройка течения в Северной Атлантике и мы лишимся Гольфстрима, то там может стать просто очень холодно, потому что Санкт-Петербург расположен на той же широте, что и южная оконечность Гренландии», — также предположил Карнаухов.

При этом он отметил, что точных дат и прогнозов в вопросе смены климата специалисты назвать не могут, но возможность контролировать климат существует.

Добиться этого можно с помощью соответствующих программ.

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