Климатолог Карнаухов дал прогноз по изменению климата в Петербурге

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Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов дал прогноз по изменению климата в Санкт-Петербурге.
Климатолог Карнаухов дал прогноз по изменению климата в Петербурге
  • РИА Новости

В беседе с Пятым каналом он выразил мнение, что температура воздуха в целом будет расти, это сделает климат более влажным, океаническим.

«Если случится перестройка течения в Северной Атлантике и мы лишимся Гольфстрима, то там может стать просто очень холодно, потому что Санкт-Петербург расположен на той же широте, что и южная оконечность Гренландии», — также предположил Карнаухов.

При этом он отметил, что точных дат и прогнозов в вопросе смены климата специалисты назвать не могут, но возможность контролировать климат существует.

Добиться этого можно с помощью соответствующих программ.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики рассказали о погоде в Тюмени в ближайшие дни.

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