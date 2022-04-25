В Удмуртии предупредили о грозах 26 апреля

Во вторник, 26 апреля, в Удмуртии прогнозируются грозы.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по делам ГО и ЧС.

Ночью возможны небольшие дожди.

«Днём — кратковременные дожди, вечером — местами грозы», — отмечается в сообщении.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в конце апреля в европейской части России.