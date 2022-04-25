В Удмуртии предупредили о грозах 26 апреля
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по делам ГО и ЧС.
Ночью возможны небольшие дожди.
«Днём — кратковременные дожди, вечером — местами грозы», — отмечается в сообщении.
Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.
Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в конце апреля в европейской части России.