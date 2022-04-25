Синоптики предупредили жителей ЯНАО о потеплении и ветре

Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается резкое потепление и сильный ветер на текущей неделе.

Об этом сообщает URA.RU.

Во вторник, 26 апреля, днём ожидается переменная облачность, +7 °С и небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный, 4—9 м/с. Ночью похолодает до -9 °С, при прояснении ожидается -19 °С.

В среду, 27 апреля, днём столбики термометров поднимутся до +10 °С. Возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, северо-западный, 7—12 м/с, в отдельных районах порывы ветра достигнут 15—20 м/с.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в конце апреля в европейской части России.