В Нижегородской области объявили о начале пожароопасного сезона в лесах

Пожароопасный сезон начинается на территориях лесничеств Нижегородской области.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

С 25 апреля такой режим устанавливается в южных лесничествах региона, а с 28-го — в северных.

Также соответствующим приказом местных властей регламентирована работа лесопожарных служб, организация мониторинга пожарной опасности и лесных пожаров, координация работы по предоставлению оперативных сведений о лесных пожарах, пишет сайт pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что пожароопасный период действует в Удмуртии с 22 апреля.