В Нижегородской области объявили о начале пожароопасного сезона в лесах
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.
С 25 апреля такой режим устанавливается в южных лесничествах региона, а с 28-го — в северных.
Также соответствующим приказом местных властей регламентирована работа лесопожарных служб, организация мониторинга пожарной опасности и лесных пожаров, координация работы по предоставлению оперативных сведений о лесных пожарах, пишет сайт pravda-nn.ru.
Ранее сообщалось, что пожароопасный период действует в Удмуртии с 22 апреля.