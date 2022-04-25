В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась почти до 150 га за сутки

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась с 20 до 144,8 га.

Об этом URA.RU сообщили на Уральской базе авиационной охраны лесов.

«На 10:00 зарегистрировано восемь пожаров: 144,8 га лесных и 18,7 га нелесных. Из них локализовано четыре», — рассказал представитель базы.

На пожарах работают 57 сотрудников авиабазы и 13 сотрудников МЧС. Для тушения возгораний используют бульдозер и тракторы.

Пожары не создают угрозы населённым пунктам, добавили в ведомстве.

Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что в Московской области проверят пожарную безопасность лесов.