В ЯНАО рассказали о планах по восстановлению лесов в 2022 году

Первый зампред заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников принял участие в обсуждении перспектив развития лесного хозяйства России, которое проходило в комитете Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Об этом сообщает «Ямал Медиа» со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

«На Ямале в прошлом году возродили около 1250 га леса. В этом году восстановят более 1600 га. В округе создана эффективная система прогнозирования и реагирования на лесные пожары. Приобретено необходимое оборудование и техника», — заявил Ситников.

По его словам, для тушения лесных пожаров на Ямале может быть привлечено около 500 человек и использовано почти 30 единиц техники.

Также стало известно, что во Владимирской области в 2021 году леса восстановили на площади 6075 га, передаёт mk.ru со ссылкой на Владимирстат. Погибло в прошлом году 257 га леса (по сравнению с 425 га в 2020-м).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проверят пожарную безопасность лесов.